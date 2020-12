Tour de France-favoriet start pas in Parijs-Nice aan seizoen 2021

Primoz Roglic zal ook in 2021 een gooi doen naar winst in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen zal zijn seizoen starten in Parijs-Nice.

De meeste renners starten veel vroeger al aan hun seizoen maar Roglic deed het vorig jaar ook zo. Althans, dat wou hij doen. Maar Jumbo-Visma trok zich toen terug uit competitieverband wegens het opkomende coronavirus. Roglic was zo een van de weinige renners die zonder blessure nog niet gekoerst had voor augustus 2020. Maar dat betekende niet dat hij een minder seizoen zou rijden want de kopman van Jumbo-Visma werd 2e in de Tour en won Luik-Bastenaken-Luik + de Vuelta. De Olympische Spelen vormen ook een groot doel voor Roglic komend jaar. "Ik kom uit de wintersport en voor mij zijn de Spelen belangrijk. Het zal moeilijk worden om de Tour en de Spelen te combineren maar ik geloof dat het kan", zegt Roglic in het Sloveense Siol.