Renner voor wie geen plek meer was bij Cofidis kan carrière alsnog redden bij Nippo Delko

Voor heel veel renners heeft het coronavirus de voortzetting van de carrière een stuk onzekerder gemaakt. Mathias Le Turnier bijvoorbeeld kon niet bij Cofidis blijven en dreigde geen andere profploeg meer te vinden. Nippo-Delko-One Provence biedt een uitweg.

Mathias Le Turnier reed als stagiair in 2016 al voor Cofidis. Het volgende jaar kreeg de Fransman een profcontract. Vier volledige seizoenen reed hij bij Cofidis, maar dat deelde aan het eind van 2020 maar weinig contractverlengingen uit.

Ook Le Turnier viel uit de boot en het was lang wachten eer hij een nieuwe werkgever gevonden had. Dat is nu dus toch gebeurd. Nippo-Delko-One Provenc heeft zijn komst aangekondigd. Le Turnier heeft een contract getekend voor één seizoen.