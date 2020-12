Verwachtingen liggen weer hoog: "Evenepoel kan volgend jaar grote ronde winnen"

Dat de toekomst Remco Evenepoel toelacht, is een open deur intrappen. De youngster heeft evenwel - door pech - nog geen grote ronde gereden. Toch wordt hem al winst in zo'n grote ronde toebedeeld in 2021.

Want bij de Sporza-podcast De Tribune gelooft Hans Vandeweghe enorm in Evenepoel. De journalist van De Morgen denkt dat Evenepoel volgend jaar al een grote ronde kan winnen. "Ik denk dat echt, ja. Al zal hij nog wat moeten sleutelen aan zijn communicatietechnieken", klinkt het. "Vincenzo Nibali vindt Evenepoel blijkbaar ook een beetje een blaaskaak. Iljo Keisse zei al dat Nibali het niet zo heeft voor Evenepoel", vertelt Vandeweghe. Evenepoel liet zich in het verleden al eens sterk uit op Twitter. Zo legde hij de schuld van de val van Alapihlippe in de Ronde van Vlaanderen nogal ostentatief bij de motard. Ook bij het sprintincident tussen Groenewegen en Jakobsen vloekte Evenepoel erop los. Als velen hem een blaaskaak vinden, zal het lastig worden om bondgenoten te vinden richting winst in een grote ronde.