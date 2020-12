Hét beeld uit de carrière van Van der Poel? "Wout is mijn rivaal sinds we klein zijn, we hebben veel aan elkaar gehad"

Na al jaren tegen mekaar gereden te hebben in het veld, streden Mathieu van der Poel en Wout van Aert dit jaar ook tegen mekaar voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Dat blijft iets heel bijzonder, ook voor winnaar Van der Poel.

Gelukkkig voor de Nederlander was hij in de weken voordien net op dreef aan het komen. "Mijn zege in de BinckBank Tour was ook wel een van mijn straffere stoten en het Nederlands Kampioenschap ook", zegt Van der Poel in de podcast Thuismatch. "Mijn fysieke prestaties waren misschien beter in andere koersen, maar het is wel de Ronde. De impact daarvan is groter dan van bijvoorbeeld een wereldtitel in het veld."

Het is een iconisch beeld

Bijgevolg krijgt deze zege wel een plekje bovenaan in de hiërarchie. "Ik sta niet heel vaak stil bij mijn overwinningen, maar na die zege wel. Als je weet waar we allebei vandaan komen en dan ziet hoe we samen naar de finish rijden in de Ronde, daar mag je bij stilstaan. Het is een iconisch beeld. Die foto wordt misschien hét beeld van mijn carrière."

Van der Poel had het ook geweldig gevonden om zoiets als jonge wielerfan te aanschouwen. "Als ik dat zelf als kind had gezien op tv dan zou ik ook door de woonkamer aan het lopen zijn. Een sport heeft dit nodig." En de band met Wout, hoe is die nu? "Hij is mijn rivaal sinds we klein zijn. Maar we hebben ook veel aan elkaar gehad."