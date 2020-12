Alvast een opsteker: sponsors Olympische Spelen keren event niet de rug toe

Niet iedereen zit te wachten op de komst van topsporters naar Tokio voor de Olympische Spelen. Zo bleek uit peilingen dat de Japanse bevolking niet te vinden is voor het doorgaan van de Spelen '21, maar het event kent nu toch een opsteker. Het kan immers nog rekenen op de steun van de sponsors.

Voor de atleten zijn de Spelen in Tokio natuurlijk een unieke kans om een olympische medaille te behalen. Het ziet er nu al geruime tijd naar uit dat de Olympische Spelen in 2021 wel degelijk zullen plaatsvinden. Die kans is weer wat groter geworden, want alle Japanse sponsors hebben hun contract verlengd.

De bedrijvenwereld in Japan zien een editie van de Olympische Spelen in Tokio dus wel zitten. Dat moet alvast helpen om de financiële klap op te vangen nadat de Spelen uitgesteld werden vanwege de coronapandemie. Sterker nog, met een budget van dertien miljard euro beloven het in 2021 de duurste Olympische Spelen aller tijden te worden.