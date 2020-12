Internettrol probeert Patrick Lefevere te jennen met interview Jakobsen, maar krijgt meteen een kristalhelder antwoord

Thijs Zonneveld kwam in Algemeen Dagblad met een groot kerstinterview van Fabio Jakobsen. En dus was er opnieuw deining op de sociale media. Patrick Lefevere heeft nu ook een mening geventileerd.

Fabio Jakobsen raakte eerder dit jaar zwaar geblesseerd na een incident in een sprint in de Ronde van Polen, waar Dylan Groenewegen hem in de nadarhekken duwde.

Het incident leverde Groenewegen een schorsing van negen maanden op, maar er was vooral veel deining tussen Deceuninck - Quick-Step en Jumbo-Visma, de twee betrokken teams.

Ik heb wel toestemming gegeven om het interview te doen ploegleider💪🏽. Ook een prettige kerst https://t.co/0erIIZfqFa — Patrick Lefevere (@PatLefevere) December 24, 2020

En ook de volgens criticasters niet zo goede relatie tussen journalist Thijs Zonneveld en ploegmanager Patrick Lefevere werd nu opnieuw naar boven gehaald.

Maar Lefevere ging meteen in de tegenaanval via de sociale media: "Ik heb het interview goedgekeurd", klonk het over het interview van Zonneveld met ploegleider. "Voor u ook een prettige kerst."