Tom Dumoulin met ferme kritiek tijdens Tour de France: "Iedereen lacht met ons" en "Tweede achter een mijnwerker"

Team Jumbo-Visma zag op de laatste zaterdag in de Tour de France de eindzege nog wegglippen ten voordele van Tadej Pogacar. Daar is nu op teruggekomen in een documentaire.

De NOS maakte een reportage over de Tour de France 2020 over het team. En daarbij vielen toch wel wat kritische noten te noteren.

Te veel controle

Met name Tom Dumoulin maakte zich in het openingsweekend al druk: "We controleren te veel", klonk het in de docu. "We rijden met vijf achter aanvallers die we niet moeten terugpakken. Iedereen lacht met ons, we rijden alsof we de gele trui al hebben."

In de afsluitende tijdrijt profiteert Pogacar van het geleverde werk: "Ik word tweede achter een renner die als een mijnwerker op zijn fiets zit. Dat snap ik gewoon niet", klonk het toen duidelijk.