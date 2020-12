Andere manier van afzien voor renners van Jumbo-Visma: "De ploeg is als een 'safety blanket'"

Afzien, dat doen alle wielrenners wel eens. No pain, no gain. Bij Jumbo-Visma is dat dan toch op een andere manier, als we Sepp Kuss mogen geloven. De ploeg is zo sterk dat je als renner de indruk hebt dat het altijd wel in orde komt.

Kuss heeft de voorbije jaren steeds meer naam gemaakt. Het heeft hem de term 'meesterknecht' opgeleverd. Een niet te onderschatten rol in een ploeg die voor een klassement gaat. "Er is wel wat meer verwachting, maar ik voel in deze rol niet te veel druk", zegt Kuss aan Ciclismo Internacional. "Ik weet wat ik kan en wanneer ik koers voor iemand als Primož Roglič, kan ik altijd dat beetje meer."

Het is zeker niet zo dat het moeten helpen van een andere renner tot frustraties leidt bij Kuss, integendeel. "Als ik een klein aandeel heb in een overwinning van Primož , voelt het eerlijk gezegd alsof ik zelf gewonnen heb. Het is fun. Het is een leuk gevoel."

MEER CONTROLE

In 2020 was Jumbo-Visma sterker dan ooit tevoren. Het bevalt Kuss wel om in zo'n omgevingt e kunnen koersen. "Het voelt alsof je meer in controle bent. Er is geen bezorgdheid dat de koers uit onze handen gaat glippen. Het afzien is anders, want de ploeg is als een 'safety blanket'." Kortom, renners hebben het gevoel dat het aan het einde van de rit altijd wel goedkomt. Mooi als je zo door het leven kan fietsen.