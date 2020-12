Eli Iserbyt traint opnieuw op de rollen: "Het had veel erger kunnen zijn"

Voor Eli Iserbyt werd het een weekend om snel te vergeten. De renner kwam zwaar ten val in de Superprestigecross van Heusden-Zolder en daarbij is zijn elleboog uit de kom gegaan. Hij zit echter al opnieuw op de fiets.

Lang zag het er niet goed uit voor Eli Iserbyt en er werd zelfs gevreesd voor een elleboogbreuk, maar al bij al viel de schade mee. Iserbyt zou zelfs kunnen starten in Baal op 1 januari 2021. Hij traint, met een ingepakte arm, op de rollen.

Iserbyt gaf een reactie bij Het Laatste Nieuws. Zo legt hij uit dat hij er al bij al nog goed vanaf is gekomen. "Het had veel erger kunnen zijn. In het ziekenhuis stonden ze al klaar om te opereren. Mijn elleboog is er vanzelf terug ingeschoten", aldus Iserbyt.