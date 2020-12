Deceuninck - Quick-Step maakt overzicht van 2020: meeste overwinning binnen de ploeg voor Remco Evenepoel, ook Fabio Jakobsen in top 3

Deceuninck - Quick-Step heeft een overzicht gemaakt van de renners die de meeste overwinningen hebben binnengehaald voor de ploeg in 2020. Zo staat Evenepoel op de eerste plaats en volgen Bennett en Jakobsen op plaats twee en drie.

Remco Evenepoel was verschroeiend aan het seizoen begonnen en tot de Ronde van Lombardije was onze landgenoot goed voor 9 overwinningen. Daarna kwam uiteraard niet meer in actie door zijn val en blessures die hij daarbij heeft opgelopen.

Opvallend: ook Fabio Jakobsen staat in de top 3 met meeste overwinningen voor Deceuninck - Quick-Step in 2020. De Nederlander was goed voor 4 zeges. Zijn seizoen was voorbij door een zware val in de Ronde van Polen. Bennett is tweede binnen de ploeg met zeven zeges en Asgreen is vierde met drie overwinningen.