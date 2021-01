2020 eindigde in mineur voor wielerwereld in Wallonië: al rouwend het nieuwe jaar in

De wielerwedstrijden uit Wallonië trekken vaak schoon volk. Niet enkel de grootste klassiekers, maar ook wedstrijden als de Ronde van Wallonië en de GP van Wallonië. Voor de medewerkers aan die wedstrijden is de overgang van oud naar nieuw er één in mineur.

Waar het voor de meesten een heuglijk moment is dat gevierd kan worden, is er voor anderen ook menselijk leed. Michel Gilboux, de perschef van de Ronde van Wallonië en de GP van Wallonië, is op 31 december 2020 heengegaan.

Gilboux werd 72 jaar. Hij was ook mee betrokken bij de organisatie van beide wedstrijden. Voor zijn naasten is het een triest einde van 2020 en begin van 2021. Onze redactie wenst de familie van Michel Gilboux heel veel sterkte.