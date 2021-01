Gilbert als toekomstig bondscoach? "Boonen moest stoppen van Lefevere, ik hoop dat ik zelf mijn moment mag kiezen"

Philippe Gilbert gaat als een jong veulen van 38 het nieuwe jaar in. Er is nog genoeg dat hij wil bereiken in de koers. Tegelijkertijd kan hij moeilijk anders dan stilaan beginnen na te denken over een afscheid. Hij wil vooral zelf bepalen hoe en wanneer.

"Ik heb nog een contract voor twee jaar. Dan ben ik 40. Ik zal ooit moeten stoppen en ik hoop dat ik mijn moment zelf zal mogen kiezen", zegt Philippe Gilbert in de podcast Thuismatch. "Bij Tom Boonen was dat bijvoorbeeld niet het geval. Hij moest stoppen van Patrick Lefevere." Gilbert ziet er zelfs de drijfveer in van de mogelijke comeback van Boonen waar even sprake van was. "Tom heeft dat nooit openlijk gezegd, maar ik denk dat het een van de redenen was waarom hij aan een comeback dacht. Dan zou hij zelf zijn einde kunnen schrijven." ENKEL PLOEGLEIDER BIJ EIGEN PLOEG En wat het met het leven na de actieve wielercarrière? Gilbert lijkt wel genegen om in de koers te blijven. Een rol als ploegleider dan misschien? "Als ik het doe, dan moet het al bijna bij een eigen ploeg zijn. Bij een ploeg als Lotto Soudal ben je door de link met de nationale loterij toch niet helemaal vrij." Waar hij wel oren naar heeft, is om ooit bondscoach te worden. "Ik denk dat de vraag wel ooit zal komen. Het lijkt me een toffe job. Ik werk nu ook al met de jeugd. Ik zou zeker niet 'neen' zeggen, maar laat nu Sven Vanthourenhout maar werken."