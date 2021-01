Mathieu van der Poel na zijn overwinning in Baal: "Ik voelde mij niet super"

Mathieu van der Poel heeft deze middag de cross in Baal naar zijn hand gezet. De Nederlander vertrok halfweg koers en kwam ook alleen binnen. Toch vertelde de Nederlander achteraf dat hij niet de beste benen had vandaag.

Mathieu van der Poel won vandaag in de GP Sven Nys met 8 seconden voorsprong op Wout van Aert, maar toch voelde de Nederlander zich niet super. "Het was een lastige wedstrijd vandaag. Ik had niet de beste benen", vertelde van der Poel na de wedstrijd bij Sporza.

Zo zet van der Poel de cross in Baal al voor het vierde jaar op rij op zijn naam. "Ik doe het hier graag. De ondergrond is een beetje harder geworden. Het is super technisch, maar je kan nog snelheid maken, dus het is iets wat mij ligt", aldus de Nederlander.