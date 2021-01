Thibau en Sven Nys al 'Blokkend' het nieuwe jaar in: zoon en vader halen geld op voor Kom Op Tegen Kanker

Voor de familie Nys is 1 januari altijd een belangrijke dag, met de GP Sven Nys die dan op het menu staat. Op oudejaarsavond dook Sven samen met zoon Thibau dan weer op in een aflevering van 'Blokken', de tv-quiz van Ben Crabbé.

Die ontvangt deze week een tiental BV's die spelen voor het goede doel, namelijk voor Kom Op Tegen Kanker. Ook Thibau en Sven wilden zeker hun steentje bijdragen om dat te steunen. Er zit natuurlijk altijd ook een competitief kantje aan het spel.

Ten huize Nys kan Thibau nog even vertellen dat hij de beste was in de quiz. Thibau verzamelde 550 punten en Sven 310 punten. Thibau mocht dus de finale spelen en raadde ook nog het woord dat gezocht werd: erfelijk. Sven en Thibau zamelden door hun deelname aan 'Blokken' 4000 euro in voor Kom Op Tegen Kanker.