Fabio Aru legt nogmaals uit waarom hij nu in het veld rijdt: "Dit is waar het begonnen is, ik voel me weer als een kind"

Fabio Aru als veldrijder, wie had dat zien aankomen als één van de eerste sportieve vaststellingen uit 2021? Nochtans komt het niet zomaar uit de lucht gevallen. De liefde van de Italiaanse klimmer voor de cyclocross is zeker niet nieuw.

Dat heeft Aru ook onderstreept in een gesprek met La Gazzetto dello Sport. "Dit is waar het allemaal begonnen is. Toen ik U16 en junior was, ben ik begonnen met aan veldrijden te doen en met bergop te rijden. In de laatste jaren op de weg was ik niet in staat om mee te doen aan veldritten. Nu was die kans er wel en die heb ik genomen", zegt Aru.

Voorbije zondag in Montodine was het voor het eerst dat hij niet meer in het shirt van UAE aan de start van een wedstrijd verscheen, maar wel in dat van zijn nieuwe werkgever Qhubeka ASSOS. Na afloop van de cross schreef Aru ook op Facebook zijn beleving neer.

Ik voel me steeds beter in de modder

Daaruit bleek nog eens zijn enthousiasme voor de cross. "Ik voel me steeds beter in de modder. Ik voel me weer als een kind. Dit is sport, dit is mijn passie!"