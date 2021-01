Laurens De Plus ruilt niet zomaar Jumbo-Visma voor Ineos: "Ik heb ambitie, benen uit Tour van 2019 komen zeker terug"

Een verandering van omgeving voor Laurens De Plus in 2021. Van Jumbo-Visma gaat het naar Ineos, die andere topploeg voor het rondewerk. Daar zal De Plus een soort luxehelper worden, maar volgens De Plus mogen we er wel meer van verwachten dan dat.

De Plus blikt in De Tribune vooruit op zijn avontuur bij Ineos. "Ik kijk er naar uit om weer te schitteren zoals in 2019." Want 2020 viel wel tegen: hij reed nog slechts enkele wedstrijden voor Jumbo-Visma. "Ik ben blij dat ik de overwinning met Luik-Bastenaken-Luik nog met de ploeg kon meemaken. Zo kon ik toch nog op een leuke manier afscheid nemen. Anders was het wel zuur geweest."

GOED GESPREK MET BRAILSFORD

Waarom de keuze voor Ineos? "Ik had een heel goed gesprek met Sir Dave Brailsford en hij heeft mij overtuigd. Ik was gecharmeerd en vereerd. Iedereen denkt waarschijnlijk: Laurens gaat daar een beetje op kop rijden en that's it. Zo is het niet. Ik heb echt ambitie."

De Plus is vol vertrouwen dat hij die ook zal kunnen en mogen waarmaken. "Ik wil nog altijd gaan voor dat groterondewerk en meegaan met de toppers. En in bepaalde koersen mijn eigen kans gaan. De benen uit de Tour van 2019 komen zeker terug." Al zal gezien de sterkte van het team er nu ook nog geen kopmanschap voor hem klaar liggen in een grote ronde. "Het zal fijn zijn om met de ploeg voor de overwinning te gaan."