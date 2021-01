"Parcours meer voor Van der Poel en Van Aert, maar Tom heeft bewezen dat hij overal goed kan zijn"

Mathieu van der Poel of Wout van Aert? Dat is meestal de vraag in de cross en dat zijn ook de namen die op het WK naar voren zullen komen. Maar vergeet Tom Pidcock niet. De Brit heeft een pak progressie gemaakt en ook zijn entourage gelooft er in.

In de nieuwe editie van Cycling Weekly komt zijn trainer Kurt Bogaerts aan het woord. "Hij heeft echt een stap vooruit gezet. We hebben de absolute top al één keer verslagen. Tom was in de laatste drie crossen niet op topniveau en toch reed hij drie keer podium. Hij reed ook voor het eerst drie crossen na elkaar, dus hij herstelt ook goed."

Fysiek is alles dus nog prima. Daarmee is al een eerste voorwaarde vervuld om kans te maken op de wereldtitel. Ligt het parcours in Oostende hem ook? "Het is geen ideaal parcours voor hem. Het is meer voor Van der Poel en Van Aert, maar Tom heeft al bewezen dat hij overal goed kan zijn. Als hij zich er op kan focussen."

Sowieso gaat Pidcock voor minstens het podium. "En als je voor het podium gaat, is er op een goede dag van alles mogelijk", zo redeneert Bogaerts.