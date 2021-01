Pech voor Portugese rittenkoers: wedstrijd wordt uitgesteld door het coronavirus

Het coronavirus blijft ook in 2021 voor problemen zorgen in de wielerwereld. In Portugal wordt de Ronde van Alentejo namelijk uitgesteld door het virus. Normaal stond de Portugese wedstrijd van 17 tot 21 maart op het programma.

Volgens de Portugese krant A Bola zal de Ronde van Alentejo niet doorgaan op het normale tijdstip. Normaal stond de rittenkoers van 17 tot 21 maart op het programma, maar het coronavirus strooit roet in het eten. Het wordt dus uitgesteld, maar het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijd dan wel zal doorgaan. De Ronde van Alentejo kreeg in 2013 nog een Belgische eindwinnaar, want toen trok Jasper Stuyven aan het langste eind.