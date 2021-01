Nieuwe knecht voor Van Aert? Giro-winnaar richt zich op Vlaamse klassiekers

Tom Dumoulin staat bekend als een man van de tijdritten in het rondewerk, maar in 2021 zou hij het voorjaar toch wat anders willen aanpakken.

Want volgens de Nederlandse website Wielerflits zal Dumoulin zich dit seizoen ook richten op de klassiekers in het voorjaar. Elk jaar rijdt Dumoulin wel een Waalse klassieker en geen Vlaamse klassieker, dit jaar zal dat omgekeerd zijn.

Want Dumoulin zal normaal gezien van start gaan in de E3 Saxo Bank Classic en in de Ronde van Vlaanderen. In die koersen zal hij dan Wout van Aert moeten bijstaan richting overwinning.

Het is niet de eerste keer dat Dumoulin van start zal gaan in Vlaanderens Mooiste. Hij deed dat eerder al in 2012 maar een piepjonge Dumoulin moest toen opgeven en kon vanuit de ploegbus Boonen naar de overwinning zien rijden.

Geen Amstel of Luik

Beginnen doet Dumoulin met de Strade Bianche, waarna hij de Tirreno-Adriatico zal rijden en Milaan-Sanremo. Van Italië gaat het dus naar Vlaanderen om dan de Ronde van Romandië te rijden. Dat betekent geen Ardennenklassieker voor de Nederlander. Welke grote ronde hij zal rijden, is nog niet bekendgemaakt.