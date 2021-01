Peter Sagan staat voor bomvolle kalender in 2021: Klassiekers, Giro, Tour én Spelen

Peter Sagan zorgde in 2020 voor een van de wielermomenten van het jaar met een schitterende ritoverwinning in de Ronde van Italië. De herrijzenis van de Slowaak, die toch al even in een neerwaartse spiraal zat? Bij zijn ploeg hopen ze van wel, gezien zijn programma.

Want aan het einde van het jaar zal Sagan heel wat koersdagen achter de kiezen hebben. De klassiekers vormen een groot doel voor de ex-wereldkampioen, maar ook de Giro én de Vuelta. Vooral het luik klassiekers-Giro lijkt lastig te combineren met hoogvorm. Om dan de Tour er nog eens bij te doen, zal het uitkijken zijn naar zijn vormpeil. "Dit jaar deed hij het ook goed en was zijn voorbereiding minder goed. Hij pakte geen groene trui in de Tour maar andere jaren had hij wel meer koersdagen voor de Ronde van Frrankrijk", vertelt ploegleider Valach in Slowaakse media. Klassiekers Sagan won in het verleden al driemaal Gent-Wevelgem en eenmaal de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar Valach denkt dat de klassiekers nu meer dan ooit het hoofddoel zullen vormen voor Sagan. "Met zijn 31e is hij daarvoor nu op de ideale leeftijd. Al moet hij vooral zijn mentale energie behouden en er plezier in hebben", besluit de ploegleider.