VOORBESCHOUWING: Wout van Aert torenhoog favoriet op parcours dat hem gedeeltelijk ligt

Wout van Aert heeft het al omschreven als de koers waar hij alles te verliezen heeft, het Belgisch Kampioenschap. Vorig jaar reed hij het BK nog om te testen of hij goed genoeg was om mee te gaan naar het WK, na zijn herstelperiode. Nu rijdt hij om te winnen.

Enkel met de Belgische titel kan Wout van Aert tevreden zijn zondagnamiddag in Meulebeke. Waar er kort na zijn rentrée in het veld nog twijfel was omdat de progressie iets langer op zich liet wachten, kwam Wout van Aert na zijn stage in Spanje sterk terug. Vastberaden om zijn rechtmatige plek in het veldrijden weer op te eisen.

Dat is die van grote concurrent van Mathieu van der Poel en die van beste Belg. Dat is Wout van Aert in de voorbije weken ook zeker geweest. Van een kampioen als hij mag je dan verwachten dat de bekroning dan ook volgt in het BK. Oppassen voor een gemiste start, daar had hij een paar keer last van dit seizoen. Kan hij die vermijden en blijft hij van pech gespaard, zal er weinig 'papa' Van Aert van de overwinning kunnen houden.

VANTHOURENHOUT HEEFT STAP GEZET

Zijn er andere veldrijders die daartoe in staat zijn? De naam van Michael Vanthourenhout wordt het meest genoemd. Aan het begin van dit seizoen had je niet kunnen voorspellen dat hij de meest geciteerde man zou zijn bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Hij zette echter de stap naar het winnen van een grote cross. En eens de Grote Drie erbij kwam, bleef Vanthourenhout telkens op de posities vlak achter hen te vinden.

Zelf vertelt hij ook dat het parcours hem goed ligt. Omdat het technisch is, met draaien en keren, en toch ook vettig zal liggen. En er niet te veel powerstroken zijn. Van Aert zal zijn kracht dus niet kwijt kunnen, klinkt het bij verschillende mensen in aanloop naar het BK. Klopt dat? Het is meteen richting schuine kant. Hier zal Michael Vanthourenhout er zeker niet door Van Aert worden af gereden.

EENS START VOORBIJ KAN VAN AERT ZIJN DING DOEN

De rest van het parcours ligt Van Aert beter. Een sterke fysiek is nodig op de brug, op de hellingen moet Van Aert ook kunnen uitpakken. Dan is er nog de zandstrook, maar daar moet hij zich op de macht ook goed doorheen kunnen trekken.

Zandspecialist Laurens Sweeck zal het dus van dat laatste stuk moeten hebben als hij zijn Belgische titel wil verlengen, al zit hij niet in de beste vorm.

ISERBYT START DUS PODIUMKANDIDAAT

Eli Iserbyt was zeker een te duchten klant geweest voor Wout van Aert zonder die twee valpartijen van de voorbije weken. Hopen dat de pijn wegblijft dus, maar het feit dat hij aan de start staat, is meteen het beste bewijs dat hij niet mag afgeschreven worden.

ONZE STERREN VOOR HET BK BIJ DE MANNEN

*** Wout van Aert

** Michael Vanthourenhout

* Eli Iserbyt