🎥 Boroš voor vierde keer in vijf jaar Tsjechisch kampioen, andere kanshebber breekt voorwiel door boomstam

In Tsjechië is de nieuwe nationale kampioen al gekend: het is opnieuw Michael Boroš geworden. Voor de vierde keer al in vijf jaar tijd. Nochtans mocht Adam Ťoupalík ook hopen op de titel, maar hij werd de pechvogel van het kampioenschap.

Ťoupalík is al Tsjechisch kampioen op de weg en wou zich ook zo kunnen noemen in het veldrijden. Hij was ook één van de favorieten. Op een bepaald stuk van het parcours liep het mis. Daar moesten de crossers niet over balken, maar over een reeks boomstammen springen.

Dat had Ťoupalík toch niet helemaal onder de knie. Hij kwam ten val en zijn fiets was er erg aan toe. Zijn voorwiel was zelfs gebroken. Dat was meteen het einde van zijn kansen om de Tsjechische veldrittitel te pakken. Een concurrent minder voor Michael Boroš.

Die liet de kans om nog een keer kampioen van zijn land te worden niet liggen. Zdeněk Štybar reed niet mee. Bij de vrouwen won Pavla Havlíková al voor het vijfde jaar op rij.