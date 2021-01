Na goud op de weg staat Kopecky nu ook op het podium van BK in de cross: "Na WK in Leuven alles op een rijtje zetten"

Het zou enkel een intermezzo worden, het uitstapje van Lotte Kopecky naar het veld. Ze mag zich nu echter gewoon de zilveren medaillewinnares op het BK veldrijden noemen. Straf. Ze heeft zeker haar plaats in de cross als ze hierin actief wil blijven. De vraag is: wil ze dat ook?

Hoewel er wel wat techniek nodig was op de omloop in Meulebeke, kon ze ook wel haar power op bepaalde stukken aanwenden. "Het lag redelijk glibberig", zegt Kopecky over het BK-parcours aan Wielerkrant. "Ten opzichte van het begin is er richting het einde van de wedstrijd niet zo veel veranderd."

Ik wilde weten hoe ver ik zou kunnen geraken

Wat betekent die zilveren medaille van het BK veldrijden nu voor haar? "Ik vind het wel speciaal. Ik wilde zelf wel weten hoe ver ik zou kunnen geraken. Ik ben wel tevreden met mijn tweede plaats. Een goede start bij de nieuwe ploeg, dat is altijd leuk."

Betekent dit nu dat ze de volgende jaren in de cross actief gaat blijven? "Dat weet ik op dit moment nog niet. Daar probeer ik ook niet te veel mee bezig te zijn. Na het WK in Leuven moet ik eens alles op een rijtje zetten. Dan moet ik bekijken waar ik wil dat mijn toekomst ligt."