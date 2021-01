De tweede plaats van Kopecky zegt veel over de staat van de Belgische vrouwencross

Lotte Kopecky werd zondag tweede op het BK in Meulebeke. En dat zegt toch echt wel iets. Over Kopecky, maar ook over het Belgische wielrennen bij de vrouwen in het veld.

Of Kopecky naar het WK in Oostende moet gaan? Zoals ze nu bezig is en met haar groeiende vormcurve zou ze daar wel eens kunnen verrassen. Al zal het tegen de Nederlandse overmacht sowieso niet makkelijk worden.

Dat de wegwielrenster in Meulebeke tweede werd na Sanne Cant is wel veelzeggend. De laatste jaren moet je echt al naar een BK trekken als je drie Belgische vrouwen op het podium wil zien staan. Zelfs voor een Belgische overwinning was het geleden van het BK een jaar geleden ...

Cant zit aan titel twaalf en nog steeds zit er niemand op haar niveau. Verdonschot leek enkele jaren geleden de grote uitdaagster te worden, maar heeft een terugval gemaakt door omstandigheden. Ander talent is er zeker, maar het zal nog wel even duren voor ze écht hun neus aan het venster steken.

Het is toch anders in het buitenland: Manon Bakker (21), Aniek Van Alphen (21), Kata Blanka Vas (19), Puck Pieterse (18), Fem van Empel (18), ... Het lijstje is bijna eindeloos. En niet-Belgisch, dat ook uiteraard.

Toekomst?

De Belgische kampioene blijft vragen krijgen over 'Team Oranje' en is die vragen beu. Maar je kan natuurlijk niet naast de cijfers en naast de klassementen heen. En dan moeten ze nog 'blij' zijn dat een aantal toppers in Nederland voor de weg hebben gekozen en minder in het veld rijden.

De vrouwen hadden de voorbije maanden de nodige kritiek op hoe ze in de media werden bejegend. Lotte Kopecky lijkt het gelijk daarvan echter toch een beetje te bewijzen, al mogen we het kind zeker niet met het badwater wegspoelen. De projecten die werden opgezet moeten binnen enkele jaren gaan renderen. We leven op hoop. Tot dan: Lotte, doe maar mee in Oostende.