Gilbert in 2021: Roubaix niet belangrijk, Sanremo des te meer en hoe hij de selectie voor de Spelen zou samenstellen

Philippe Gilbert heeft zich uitgesproken over alle grote events die in 2021 op de kalender staan. Milaan-Sanremo is de koers die constant in zijn gedachten speelt. Bij Parijs-Roubaix is dat totaal niet het geval. En hij speelt 'Gilbert bondscoach' met het oog op de Olympische Spelen

"Ik weet nog niet of ik Parijs-Roubaix ga rijden", zegt de laatste winnaar van de Helleklassieker. "Roubaix is niet zo belangrijk meer voor mij." Eerst maar eens kijken hoe het met zijn knie gaat na zijn val in de Tour. "Ik heb veel problemen gehad met mijn knie, mijn hele been eigenlijk. Als je een tweede klap krijgt op hetzelfde bot, komt dat ook zwaarder aan. Ik wil het zeker geen derde keer doen."

Eén ding is duidelijk: Gilbert komt van ver. "Ik moest weer van nul beginnen. De eerste week dat ik weer trainde, was het alsof ik iemand was die net begon te fietsen." Hij verzekert wel: hij kan weer helemaal voluit gaan. "Ik voel het nog een klein beetje, maar niets in vergelijking met toen ik het koersen hervatte in Luxemburg."

WK REDELIJK LASTIG

Voluit gaan zal ook nodig zijn als hij Milaan-Sanremo wil winnen. "Dat is een droom. Het is een motivatie. Daar doe ik mijn opofferingen voor. Elke dag dat ik train, zit dat in mijn hoofd." Een ander doel voor quasi elke Belgische renner is het WK. Wat denkt Gilbert over het parcours? "Het is redelijk lastig. Het is nooit steil klimmen, maar het is wel de hele tijd hellend. Het is zoals de Brabantse Pijl of de Amstel Gold Race."

Het verlangen naar een Belgische wereldtitel in eigen land is groot. "We zijn het land met de grootste wielergeschiedenis. We maken een grote kans op winst. Of dat dan met mij is of met een andere Belg, is een andere vraag. Ik denk dat we enkel in 2004 een slecht WK gereden hebben. Voorts is België altijd erg actief tijdens het WK."

'BONDSCOACH GILBERT'

Ten slotte doet Gilbert zijn eigen selectiemethode voor de Olympische Spelen uit de doeken. "Je kunt niet met enkel kopmannen gaan. Als je eerlijk bent met jezelf, moeten Van Aert en Evenepoel al zeker gaan. Daarnaast kun je dan nog drie helpers meesturen. Tenminste, zo zou ik het doen als ik bondscoach was, maar ik ben geen bondscoach." Is Phil bereid om te helpen? "Natuurlijk kan ik ook als helper gaan."