Het licht gaat dan toch nog op groen: Mathieu van der Poel vertrokken voor stage in beperkte kring

Het plan van Mathieu van der Poel om zich op stage voor te bereiden op hetgeen er nog aankomt, kan dan toch in werking treden. Door onduidelijkheid wegens de quarantaineregels was de stage enigszins uitgesteld. Van der Poel is vandaag dan toch vertrokken naar Spanje.

Dat bevestigt de persverantwoordelijke van Alpecin-Fenix aan Sporza. Van der Poel won op de eerste drie dagen van het nieuwe jaar drie crossen na mekaar en gaf toen al aan dat hij snakte naar Spanje. Daar wou hij via duurtrainingen aan de basis gaan werken. Door het wegvallen van het Nederlands Kampioenschap was er een mogelijkheid om eerder op stage te vertrekken. Het coronavirus stak stokken in de wielen, want het was niet helemaal duidelijk of er dan een eventuele quarantaine verplicht was bij zijn terugkeer naar België. BUBBEL VAN DRIE Nu is Van der Poel dus toch vertrokken op stage, al zullen zijn contacten wel tot een minimum beperkt worden. Enkel Gianni Vermeersch en een verzorgen gaan mee. Zij vormen dus een bubbel van drie. Van der Poel slaapt in hetzelfde hotel als andere renners van de wegploeg, maar zal met hen geen enkel contact hebben.