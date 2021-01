Roger De Vlaeminck komt met krasse uitspraken: "Wout wordt wereldkampioen" en "Samen winnen ze Ronde én Roubaix"

Roger De Vlaeminck? Die zit nooit om een straffe quote verlegen. Het is anno 2021 uiteraard niet anders.

De Vlaeminck voorspelde de Belgische titel voor Van Aert, al gaf hij hem uiteindelijk in zijn prognose zelfs een minuut voorsprong - zover kwam het uiteindelijk niet.

Maar Roger De Vlaeminck gaat verder in Het Laatste Nieuws: "Op een parcours dat nauwelijks verschilt van dat waarop hij in 2017 Belgisch kampioen werd, is hij mijn grote favoriet voor het Wereldkampioenschap."

Sterker dan ooit

"Wout is sterker dan ooit. Ik vind hem véél beter dan voor zijn val. ik zie hem over drie weken ook wereldkampioen worden in Oostende."

En ook op de weg wordt het smullen van de veldrijders: "Schrijf maar op: zonder pech winnen Wout en/of Mathieu de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."