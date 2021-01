Gaat het niet goed met Remco Evenepoel? "Zit al enkele weken niet meer op de fiets"

Remco Evenepoel heeft nog steeds last van blessures en breuken opgelopen bij een vreselijke val in de Ronde van Lombardije.

Een paar maand geleden leek het er nog op alsof de revalidatie van Evenepoel wel érg voorspoedig verliep, maar dat is nu toch ietwat anders zo blijkt.

"Ik weet nog niet waar en wanneer ik mijn comeback zal kunnen maken", aldus Evenepoel op een virtuele persconferentie.

Pijn

"Ik zit al een paar weken niet meer op de fiets, want ik had nog pijn aan de breuken. Ik moet eerst comfortabel op de fiets kunnen zitten, voor ik aan koersen kan denken."

"Mijn lichaam heeft tijd nodig. Maar ik lig niet achter op schema: het doel was om 100% klaar te zijn in februari en we zijn nog maar half januari."