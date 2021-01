Tom Pidcock heeft ambitie in het nieuwe wegseizoen: hij rijdt het Vlaamse openingsweekend en ook deze grote ronde wil hij rijden

Tom Pidcock heeft al indruk gemaakt in het veldrijden en deze lijn wil hij doortrekken in het nieuwe seizoen op de weg. Hij zal rijden voor Team Ineos Grenadiers en hij heeft veel wedstrijden op het programma staan.

Bij de Lanterne Rouge Cycling Podcast liet Pidcock weten dat hij zal deelnemen aan het Vlaamse openingsweekend, Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, en ook de Strade Bianche en het WK op de weg wil hij rijden.

Daarnaast wil hij ook aanwezig zijn in de Vuelta. "Ik zou daar niet gaan rijden als kopman, maar ik kan wel de ploeg helpen. Als er geen druk is, is het makkelijker om te presteren", vertelde Pidcock en staat te lezen bij Wielerflits.