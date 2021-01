🎥 Ploeg van Mathieu van der Poel laat in filmpje merken dat het klaar is voor wielerjaar 2021

De ploeg van Mathieu van der Poel is zoals vele teams momenteel op stage in Spanje. Het uithangbord van het team komt wel niet in contact met de renners die enkel aan wegwielrennen doen. Voor Van der Poel is het toch een stage met een iets andere insteek.

Van der Poel is het een stage in zeer beperkte kring. Enkel zijn ploegmaat Gianni Vermeersch heeft hij bij zich en een verzorger. Deze twee renners zullen daar ook wel de nodige duurtrainingen afwerken, maar voor Van der Poel is het ook een opbouw richting het WK veldrijden in Oostende dat er binnenkort aankomt. Daar wil hij natuurlijk zijn wereldtitel in het veld verlengen.

Voor de andere renners bij Alpecin-Fenix is het evenzeer een belangrijk moment. Zij bereiden op deze stage met zijn allen de rest van het wegseizoen voor. Zij zullen ook goed willen zijn als zij later op de weg Van der Poel aan winst willen helpen. Alpecin-Fenix is ook meer dan dat alleen, want het heeft de Belgische kampioen met Dries De Bondt en haalde ook een renner als Jasper Philipsen in huis.

In elk geval, het vertrouwen is aanwezig en dat proberen de renners ook uit te stralen in een filmpje van Alpecin-Fenix. "2021, Alpecin-Fenix komt eraan!" Zo staat op het Twitteraccount van de ploeg.