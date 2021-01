Deceuninck-Quick.Step voert testen uit op de piste in Valencia: "We kijken naar alle info om perfecte positie te vinden"

Deceuninck-Quick.Step en Specialized slaan niet voor het eerst de handen in mekaar. Het opzet is deze keer om de positie van de renners op de fiets tot in de puntjes te verbeteren. Dat doen deze partners door middel van testen op de Valencia Velodrome.

"We houden deze sessies nu al verschillende jaren waarbij we aero testing doen met de renners" legt Leo Menville van Specialized uit. "Het gebeurt in de velodrome omdat het een gecontroleerde omgeving is. Dat betekentt dat we steeds hetzelfde protocol gebruiken."

Wat houdt dat dan juist in? "De renner doet een aantal ronden aan een bepaalde snelheid. De dat worden gecheckt, we passen de positie van de renner aan en we doen de test opnieuw. Het soort aanpassing dat we kunnen doen is het stuur hoger of langer zetten, of veranderingen maken aan het zadel."

METABOLISCHE TESTS

Deze aanpassingen doen ze natuurlijk niet zomaar. "De bedoeling is om de meest efficiënte aerodynamische positie te vinden voor een renner voor tijdens een tijdrit. Dan koppelen we dit aan metabolische tests. We kijken dus naar alle informatie om de perfecte positie te vinden voor elke renner."