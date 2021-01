Marc Hirschi is ploeggenoot van Tour-winnaar Pogačar geworden. Het toptalent verraste met zijn keuze voor UAE Team Emirates en de kritiek was dat hij koos voor het geld. "Maar het is zeker niet enkel voor de centen dat Hirschi naar de Emiraten is getrokken", vertelt Stephen Farrand.

Farrand is de UAE-expert van Cyclingnews. "Hirschi weet ook wel dat hij zich zal moeten wegcijferen voor Pogačar. Maar ik verwacht dat hij er ook nog altijd de etappes zal mogen uitkiezen die hem liggen", klinkt het bij Sporza. Farrand vindt ook dat hij zich moet toeleggen op eendagsklassiekers. "Ik hoop vooral dat Hirschi zich ook mag toeleggen op de Vlaamse koersen. Hij heeft alle kwaliteiten om voorin mee te strijden in de Ronde van Vlaanderen."