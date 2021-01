Podiumrenner uit Waalse en Brabantse Pijl zal door knieblessure niet zoals vorig jaar Ster van Bessèges winnen

De Ster van Bessèges, de rittenkoers die van 3 tot en met 7 februari op het programma staat, krijgt sowieso een andere winnaar dan vorig jaar. De titelverdediger is er immers niet bij. Benoît Cosnefroy is op de sukkel met de knie en moet zijn plannen wat aanpassen.

Cosnefroy was zeker naar het einde van het seizoen toe één van de uitblinkers vorig jaar. Zowel in de Waalse Pijl als in de Brabantse Pijl stond de Fransman op het podium. De AG2R-renner had ook al de Ster van Bessèges gewonnen.

Voluit gaan te veeleisend

Niet dus in 2021. Cosnefroy was nochtans van plan om in de Ster van Bessèges zijn seizoen aan te vatten, maar kampt met pijn aan de rechterknie. Voluit gaan tijdens langdurige inspanningen zit er momenteel niet in. Tijd dus om wat gas terug te nemen.

Cosnefroy gaat de fiets wel niet helemaal aan de kant zetten en blijft wel zijn training onderhouden. De ploegmaat van Van Avermaet en de Naesens hoopt om in maart competitief te zijn.