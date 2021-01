Thibau Nys moest op het BK de fiets aan de kant zetten. Dat verwacht je niet van het 18-jarige toptalent. Voor de eerste keer in zijn nog prille carrière moet hij leren omgaan met tegenslagen.

Met de profs meerijden is nog niet evident. "Het niveau is natuurlijk hoog, en in een zware cross als Herentals voelde ik dat ik gewoon nog te jong ben", zegt hij in HLN. "Het was mijn tweede cross dat weekend en de wedstrijd was gewoon te zwaar. Maar op andere dagen gaat het wel goed. Wat ik bedoel is: ik heb niet het gevoel dat ik mijn lichaam kapot aan het maken ben. Voor sommige parcoursen ben ik gewoon niet klaar, voor andere wel."

En hoe gaat hij ermee om. "Als er schade is dit seizoen, dan mentaal. Bij momenten voel ik me een sukkel. Na de Koppenberg zat ik zo diep dat ik me zelfs afvroeg of ik geen corona had of zo. Ik stelde alles in vraag en wist niet hoe ik het moest oplossen. Een geluk dat er na die slechte crossen ook weer goeie volgden. Het was nooit weken lang negatief."

"Ik vind dat er twee kanten zijn aan wat ik meemaak: ik krijg klappen, maar ik doe er ook iets mee. Ik leer omgaan met mindere momenten. Ik denk niet dat ik nog een tweede keer door een periode als deze ga moeten. Ik bekijk het zo: ik kan hier maar uit leren. Misschien moet ik dankbaar zijn dat dit me nu al overkomt."