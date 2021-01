Jumbo-Visma gelooft volop in nog meer titels met Van Aert: "Hij kan zeker wereldkampioen tijdrijden worden"

Wout van Aert veroverde onlangs de Belgische titel in het veldrijden. Ook als hij aan een tijdrit start, mag hij overigens de tricolore aantrekken. Kan hij in die laatste discipline die trui ooit inruilen voor een regenboogtrui? Jawel, denken ze bij Jumbo-Visma.

Het aspect tijdrijden wordt bij Jumbo-Visma nauwlettend op de voet gevolgd door Head of Performance Mathieu Heijboer. In De Leiderstrui vroeg hem onder meer of Van Aert in die discipline voordeel haalt uit het veldrijden. "Zeker. Veldrijders kunnen een uur lang achter elkaar diep gaan en toch gefocust zijn. Daarbij bijvoorbeeld ook oneffenheden opmerken op het wegdek."

MAXIMALE INTENSITEIT

Allemaal zaken die goed van pas komen in het tijdrijden. Het is één van de redenen waarom zoveel crossers zich tegenwoordig ook bewijzen op de weg. "Ze rijden gedurende een lange periode op maximale intensiteit. Dat is een specialisme dat Wout goed beheerst. Zijn programma is daarop afgestemd."

Wat betekent dat concreet? "Hij gaat de Olympische Spelen rijden en het WK rijden", kondigt Heijboer aan. Met ook een tijdrittitel als kers op de taart? Is het niet in 2021, dan volgt dat later wel. "Hij kan zeker wereldkampioen tijdrijden worden in zijn carrière", is ook Heijboer ervan overtuigd.