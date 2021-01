🎥 Ben Hermans laat zich voor het eerst zien in nieuw ISN-shirt: "Kijk ernaar uit de kleuren te tonen in een koers"

Tal van ploegen pakken uit met een nieuwe outfit in 2021 en daar hoort ook het team van Ben Hermans, Israel Start-Up Nation, bij. Hermans is momenteel mee op stage. Traditioneel staan niet enkel trainingen, maar ook fotoshoots op het menu.

Ben Hermans heeft een kort filmpje op Instagram geplaatst over hoe die fotoshoots verlopen zijn. Onze landgenoot lijkt het nog wel graag te doen en heeft vooral veel zin in het nieuwe wielerseizoen. Het is de eerste keer dat Hermans te zien is in het nieuwe truitje van Israel Start-Up Nation.

"Wat vinden jullie ervan? Ik kijk er naar uit om de nieuwe kleuren te tonen in een koers", schrijft Hermans erbij. "Eerst moeten we het trainingskamp in Girona afronden." En laat dan de wedstrijden maar komen, Ben Hermans is er op het eerste zicht alvast klaar voor.