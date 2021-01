Dirk Demol blij met komst Sep Vanmarcke: "Je hebt gezien hoe het kan lopen als Wout en Mathieu loeren naar mekaar"

Sep Vanmarcke heeft zelf laten blijken dat hij nog gelooft in die grote klassieke zege op een goeie dag en dat hij wellicht ook de Tour gaat rijden. Wat denken ze er bij de Belgische entente in de ploegleiding, die er wel degelijk is bij Israel Start-Up Nation, van?

Dirk Demol, één van de ploegleiders bij Israel Start-Up Nation, komt aan het woord bij Focus-WTV en bespreekt de overstap van Vanmarcke. "Misschien was het wel tijd voor hem om na een aantal jaren bij dezelfde ploeg nog eens uit die comfortzone te geraken en eens andere oorden op te zoeken. Ook eens andere geluiden horen, andere ploegmaats. Hij ligt heel goed in de ploeg." DURVEN Hoe gaan ze het met Sep aanpakken in de klassiekers. "Ik ben ervan overtuigd dat hij het winnen van een grote koers zeker in de benen heeft. Wij hebben met de ploeg een beetje een underdogrol, maar we moeten gewoon durven en hij ook." Kan hij nog zo'n wedstrijden winnen gezien de sterkte van een Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "We hebben gezien hoe het kan lopen als ze iets te veel gaan loeren naar mekaar in Gent-Wevelgem. Ze rijden mekaar niet in het verlies, maar als de ene een klein beetje gokt en de andere ook... Je moet gewoon durven."