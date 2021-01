Jim Aernouts gaat weldra stoppen met veldrijden en maakt switch naar een heel andere job

Het nieuwe shirts van Baloise Trek Lions kan Jim Aernouts nog dragen. De switch van de ploegnaam heeft hij nog net meegemaakt. Nog even doet hij door, maar eind dit seizoen is het welletjes geweest. Dan hangt Aernouts de fiets aan de haak.

De veldrijder kondigde zijn nakende afscheid aan in een interview met WielerFlits. "Ik heb als prof tien jaar de tijd gehad om mijn grenzen op te zoeken. Ik ben op mijn limieten gebotst, maar ik heb een mooie carrière gehad", besluit Aernouts.

Bij de junioren en de beloften werd Aernouts destijds Belgisch kampioen. In die laatste categorie won hij ook de Superprestige. In zijn jaren bij de elite kreeg hij te maken met sterke concurrentie. Straks volgt dus het afscheid aan de cross. "In de loop van 2020 heb ik de knoop doorgehakt dat dit mijn laatste seizoen zou worden."

IN DE HORECA

Er zijn ook al nieuwe plannen gemaakt. Heel andere plannen. "Samen met mijn vrouw Jill heb ik een horecazaak overgenomen, brasserie-restaurant De Kiekenhoeve in Essen. Jill is kok, ik word er maître d’hôtel. Ook in die job kan ik de leiderscapaciteiten die me worden toegedicht, mooi tot zijn recht laten komen."