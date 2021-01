UAE Team Emirates maakt al enkele plannen bekend voor komend seizoen: twee grote rondes voor Tadej Pogacar, Hirschi en Kristoff in de Tour de France

Met onder meer Marc Hirschi heeft UAE Team Emirates nog een nieuwe, sterke man binnengehaald voor volgend seizoen. De wielerploeg heeft ondertussen ook al bekendgemaakt dat de jonge Zwitser zal deelnemen aan de Tour de France.

Marc Hirschi verlaat Team DSM voor een avontuur bij UAE Team Emirates. Bij de ploeg van Tadej Pogacar geloven ze volop in Hirschi, want volgens Het Laatste Nieuws zit hij al zeker in de selectie voor de Tour de France.

Ook Pogacar, de laatste winnaar van de Ronde van Frankrijk, en Alexander Kristoff zijn al zeker van een plaats in de selectie voor de Tour. Daarnaast zal Pogacar ook te zien zijn in de Vuelta. Daar eindigde hij twee jaar geleden op de derde plaats in het eindklassment in zijn eerste grote ronde.