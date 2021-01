Na slechts korte periode zonder fiets zou Wellens mits veroveren van 'maillot jaune' straffe statistiek kunnen voorleggen

Tim Wellens is er niet de man naar om de fiets een lange tijd aan de kant te laten staan. Dat heeft hij dus ook deze winter niet gedaan. Alles om op tijd klaar te zijn voor het nieuwe seizoen, waarin hij naast in de klassiekers ook wil schitteren in de Tour.

Wellens schept dus klaarheid over hoe het tussenseizoen voor hem is verlopen. "Ik ben acht à negen dagen van de fiets gebleven. Andere renners nemen voor een langere periode rust, maar ik ben dan al gretig om opnieuw op de fiets te springen", legt de Truienaar uit.

In het eerste deel van het jaar zijn er natuurlijk al een aantal doelen, maar het loont toch al de moeite om eens vooruit te blikken naar de zomer. Die eerste twee dagen van de Tour, met aankomsten in Landerneau en op de Mûr-de-Bretagne, dat past wel in zijn kraam.

MET 150 VOOR 'MAILLOT JAUNE' IN EERSTE TOURDAGEN

"In de Tour zou ik graag de gele trui dragen", is Wellens eerlijk over zijn ambitie. "Het parcours ziet er zeer mooi uit, maar er zijn 150 renners die hetzelfde zullen denken. Simpel is dat dus niet." Wellicht moet je wel één van die twee etappes winnen om na één van de eerste dagen het geel te veroveren.

Zo zou Wellens ook meteen twee vliegen in één klap kunnen slaan. "Ik heb al ritten gewonnen in de Giro en de Vuelta. Het zou mooi zijn om te kunnen zeggen dat ik in de drie grote ronden een rit gewonnen heb."