Na eerdere hartproblemen een bemoedigende test: carrière van Diego Ulissi is niet in gevaar

Goed nieuws voor Diego Ulissi en dat is een hele opluchting. Er doken in december hartproblemen op bij de Italiaanse renner en dan er zijn in de koers al te veel gevallen geweest bij wie dat slecht is afgelopen. Bij Ulissi lijkt het nu toch weer de goede kant op te gaan.

Na de onregelmatigheden die eind vorig jaar vastgesteld werden bij Ulissi, staakte hij meteen de trainingen en volgde er een reeks onderzoeken. Een recent onderzoek in het ziekenhuis van Ancona heeft goed nieuws opgeleverd. BINDWEEFSELVORMING Er zou wel degelijk bindweefselvorming in de wand van zijn hart zijn. Er is wel sprake van enkele scheurtjes, maar die zijn stabiel. Ondanks een elektrische stimulatie was er geen sprake van hartritmestoornissen, wat doet vermoeden dat Ulissi een volledig herstel zal kunnen maken. Definitief uitsluitsel is er hierover nog niet. Er worden nog altijd verdere onderzoeken gevoerd, maar er is dus wel reden tot hoop.