Wout van Aert moet vragen over contract niet meer ontwijken: "Iedereen heeft gezien dat ik hier beter ben geworden"

Iedereen wil al wel een tijdje weten wat Wout van Aert ging beslissen over zijn toekomst. Zolang de besprekingen aan de gang zijn, is het natuurlijk moeilijk om daar iets over te zeggen. Nu deze afgerond zijn kan Van Aert dat wel doen.

Wout van Aert is nog eens teruggekomen op de contractverlenging van drie jaar die hij onlangs ondertekende. "Ook na 2021 ben ik heel trots lid van Jumbo-Visma. Eindelijk is het klaar en moet ik niet meer om de vraag heen praten. Ik ben heel blij."

Waarom wilde Van Aert zelf om bij de ploeg te blijven? "Ik wou het zelf heel graag omdat ik echt wel stappen vooruit heb gezet de afgelopen jaren. Ik denk dat iedereen heeft gezien dat ik hier echt wel een stuk beter ben geworden. Ik ben telkens in vorm op de momenten dat ik het wil. Dat ik naar iets toe kan werken, heb ik ook aan de ploeg te danken."

De intentie was van twee kanten goed

Daarom was Van Aert er ook wel rap uit wat het beste zou zijn voor zijn carrière. "De beslissing was vrij snel duidelijk. Natuurlijk spelen er dan nog andere dingen en heeft het wat tijd gevraagd. De intentie was van twee kanten goed. Ik had er ook wel vertrouwen in dat het dan in orde ging komen. Ik ben heel blij dat ik in mijn vertrouwde omgeving verdere successen kan najagen."