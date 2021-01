Gemotiveerde Van Hooydonck gaat zich volop smijten voor Van Aert: "Kopman als Wout geeft u veel vertrouwen"

Nathan Van Hooydonck is één van de nieuwe gezichten bij Jumbo-Visma. Hij spreekt met heel veel enthousiasme over de werking bij zijn nieuwe ploeg. Bij BMC en CCC toonde hij al flitsen van zijn potentieel, bij Jumbo-Visma wil hij nog beter worden.

Een stralende Van Hooydonck kan in het interview van zijn ploeg amper wachten om te gaan koersen in zijn nieuwe shirt. "Ik zit goed in mijn vel. Ik ben gelukkig. Voor mij mogen de koersen bij wijze van spreken morgen al beginnen", zegt Van Hooydonck.

Vooral de eerste maanden van het seizoen zijn voor hem belangrijk. "Als ik het in blokjes opdeel, is mijn eerste blok de klassiekers. Dat is voor mij het mooiste deel van het seizoen. We gaan eerst nog eens met zijn allen op hoogtestage. Dan begint de Omloop en dan komen alle koersen snel na mekaar. Dan is het kwestie van koersen en goed rusten."

Ik denk dat we superveel mooie koersen kunnen winnen

Wat gaat zijn rol zijn in die wedstrijden? "Ik ga vooral in steun van Wout van Aert rijden. Een kopman als Wout hebben geeft u veel vertrouwen en ook motivatie om er voor te werken. Ik denk dat we superveel mooie koersen kunnen winnen. Ik rijd voor de volle honderd procent in dienst. Ik denk ook wel dat we agressief in dienst kunnen rijden, zodat we de andere ploegen onder druk kunnen zetten."