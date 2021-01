Lefevere stelt vast dat er te veel optimisme was rond herstel Remco en wil hem Giro laten rijden zonder druk

Remco Evenepoel zal ruimschoots later dan verwacht zijn rentrée kunnen maken. Patrick Lefevere legt de verantwoordelijkheid hiervoor zeker niet alleen bij Evenepoel zelf. Lefevere blijft hopen op een Giro-deelname van de renner, zij het zonder absoluut een klassement te moeten rijden.

Evenepoel had te snel te veel gedaan, was zowat de teneur na de bekendmaking dat hij al enkele weken niet meer met de fiets reed. Dat stelt Lefevere in HLN even bij. "In de media was de toon dat Remco fouten had gemaakt. Die jongen kan alleen geen fouten maken. Ik wil mijn eigen dokters en de mensen van de kliniek van Herentals niet tegen mij in het harnas jagen. Maar het is duidelijk dat er iets te optimistisch is gereageerd."

In wat vertaalde zich dat? "Ze hebben in Herentals de CT-scan bekeken en gezegd: 'Je mag beginnen.' Remco is naar Lieven Maesschaclk gegaan, bankje op, bankje af, rekkers, je kent dat. Waardoor het bot, dat al niet helemaal dicht was, niet meer is dichtgegroeid. Remco doet perfect wat we hem zeggen. Die jongen is ook geschrokken."

We blijven mikken op de Giro

In elk geval blijven ze bij Deceuninck-Quick.Step volop achter hem staan. Het plan is nog altijd om hem in mei aan de start van de Ronde van Italiê te krijgen. "We blijven mikken op de Giro. Ik heb het idee om hem hoe dan ook te laten starten. Als hij conditioneel klaar is, natuurlijk. Maar zonder druk, zonder een hoofd dat naar het podium staat. Gewoon om te leren."