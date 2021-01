Zdeněk Štybar rijdt op WK eerste cross van het seizoen: "Opties besproken met Lefevere en het management"

Aangenaam nieuws met het oog op het WK: op de lijst met deelnemers zal ook ene Zdeněk Štybar staan. De Tsjech is natuurlijk drievoudig wereldkampioen. Gezien de manier waarop de coronacrisis evolueert, heeft Štybar besloten ook dit jaar aan het WK mee te doen.

De voorbije veldritseizoenen stond Štybar ook telkens wel aan de start van x aantal veldritten. Dit seizoen koos Štybar niet voor een uitstapje naar de cross. Hij reed nog geen enkele cross en de verwachting was dan ook dat hij het WK zou overslaan. Door een verandering van plannen zakt hij toch naar Oostende af.

"Het was niet verwacht dat ik het WK zou rijden, maar de dingen zijn veranderd. Na het bekijken van enkele crossen begon het te kriebelen in de buik. Ik heb mijn opties overwogen en besproken met Patrick Lefevere en het management van het team. Ik ben dankbaar dat ik de steun van de ploeg heb gekregen", zegt Štybar.

2 UITGESPROKEN FAVORIETEN

Toch naar het WK dus. "Het WK geeft altijd een speciaal gevoel. Ik ga er deze keer niet heen met de verwachting om te winnen, maar ik ga voor de best mogelijke uitslag. Er zijn twee uitgesproken favorieten met Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar voorts is het een open race om de derde plaats. Het parcours ligt renners met veel macht, dat is goed voor mij."