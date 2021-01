Nieuwe UCI-ranking: Toon Aerts blijft leider bij de mannen, Sanne Cant zakt naar de negende plaats

Vandaag is de nieuwe UCI-ranking bekendgemaakt bij de mannen en de vrouwen in het veldrijden. Bij de mannen staat Toon Aerts comfortabel aan de leiding, terwijl Ceylin del Carmen Alvarado op de eerste plaats staat bij de vrouwen.

Weinig veranderingen in de top 10 bij de mannen. Toon Aerts blijft aan de leiding en staat voor Iserbyt en Vanthourenhout. Van der Poel volgt op de vierde plaats en Wout van Aert staat op de zevende plaats. Pidcock schuift een plaats op en is zo de nummer acht.

Bij de vrouwen is de leiding dan weer voor Ceylin del Carmen Alvarado. Worst en Brand vervolledigen het podium, terwijl Betsema op de vierde plaats is terug te vinden. Sanne Cant daalt een plaats en is zo pas de negende in de nieuwe UCI-ranking.