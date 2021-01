Italiaanse profrenner onthult behoorlijk af te zien van coronabesmetting

Ook jonge en gezonde profrenners zijn niet veilig voor het coronavirus. Vraag dat maar aan de 22-jarige Alexander Konychev. De Italiaan staat voor zijn tweede jaar als prof bij Team BikeExchange. Hij onthult dat hij het coronavirus heeft opgelopen en dat dit zijn sporen nalaat.

Dat doet Konychev in een gesprek met Tuttobiciweb. Straffer nog, hij heeft twee keer getroffen door het coronavirus. Een eerste keer in april 2020, al had hij het toen zelf amper gemerkt. Rond de jaarwisseling had het virus hem terug te pakken.

"Op 26 december heb ik vier uur op de fiets gezeten. Toen ik thuiskwam kreeg ik wat koude rillingen en rugpijn, maar ik dacht dat het vermoeidheid was. De volgende dag realiseerde ik me dat er iets mis was. Ik voelde me zwak en had overal pijn. ’s Nachts werd ik ziek. Op 4 januari kreeg ik te horen dat ik positief had getest", doet Konychev zijn verhaal.

OMLOOP EERSTE WEDSTRIJD

Inmiddels is hij weer verlost van het virus, al heeft hij nog met de naweeën te kampen. "Ik heb de training rustig hervat, maar voel dat ik niet in vorm ben. Een rit van twee uur voelt als een trainingstocht van vijf uur. Ik ga met mijn trainer rond tafel zitten om een trainingsprogramma op te stellen in aanloop naar de Omloop." Dat zou zijn eerste wedstrijd moeten worden.