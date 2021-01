Kamerindeling voor de crossers: Van Aert met ploegmaat van der Poel

Wout Van Aert slaapt vanaf morgen met Tim Merlier op de kamer. Merlier is zijn ex-ploegmaat en goede vriend, maar ook al enkele jaren bij het Alpecin-Fenix van van der Poel aan de slag.

Er kwam een gesprek met Van Aert aan te pas om de kamerindeling te maken. “Na overleg met Wout heb ik hiervoor gekozen”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad.

De crossers slapen in het Ibis Styles Hotel in Nieuwpoort en hebben een aparte vleugel voor zich alleen. “Niet zonder eerst een sneltest te hebben ondergaan, want dat is de voorwaarde van zij die voorzien zijn om tot het hotel te worden toegelaten. Als team samen eten, zit er niet in. Dat moet op de hotelkamer. Ik ga ook afzonderlijk met hen praten vooraleer ik donderdagavond in een grote ruimte de algemene bespreking hou binnen de Covid-maatregelen.”

De andere kamers zijn als volgt verdeeld: Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans en Toon Aerts, Laurens Sweeck en Daan Soete. Gianni Vermeersch slaapt alleen.