📷 Van Van der Poel tot Štybar tot de Belgen: de kiekjes van de verkenning van het WK veldrijden

Neen, er zijn geen twee Mathieu van der Poels. Die in het oranje is de enige echte. Hij zakte donderdag af naar Oostende om het WK-parcours te verkennen, maar hij was natuurlijk niet de enige. Ook Zdeněk Štybar tekende present en dan mochten de Belgen natuurlijk niet achterblijven.

Goed door het zand rijden, dat zal de sleutel tot succes zijn dit weekend. Dus moest Van der Poel zijn zandskills zeker nog een keertje komen testen.

© photonews

De regerende wereldkampioen is niet de enige buitenlander aan de start die al drie keer de regenboogtrui veroverde. Zdeněk Štybar is daar ook al in geslaagd en wil zondag laten zien dat hij het veldrijden nog niet verleerd is.

© photonews

Michael Vanthourenhout is bezig aan een heel mooi en egaal seizoen. Een podiumplaats zondag zou een mooie beloning hiervoor zijn.

© photonews

De pure zandduivels in de Belgische selectie zijn Laurens Sweeck en Daan Soete. Die laatste is ook een goede vriend van Wout van Aert, die er deze namiddag nog niet bij was op de omloop en later deze week nog eens een kijkje gaat nemen.

© photonews

Bij de vrouwen is Lucinda Brand één van de grote kanshebbers op de wereldtitel. Langs Belgische zijde nam bondscoach Sven Vanthourenhout zijn dames mee op sleeptouw op het WK-parcours.

© photonews