Bekende Belgische beloftenkoers ziet jubileumeditie opnieuw in het water vallen

Vorig jaar moest eigenlijk al de 25ste editie gereden worden, maar dat ging toen niet door vanwege corona. Het jubileum werd toen opgeschoven naar 2021. Helaas, Le Triptyque des Monts et Châteaux kan ook dit jaar niet plaatsvinden.

De organisatie van deze wedstrijd heeft de afgelasting bekendgemaakt bij DirectVélo. Voor het tweede jaar op rij gooit het coronavirus roet in het eten. Er is nog enige tijd tot de data van de wedstrijd (2-5 april), maar de organisatie heeft nu al besloten om te annuleren.

Le Triptyque des Monts et Chateaux is een gekende wedstrijd voor beloften. In 2019 won het grote Deense talent Mikkel Berg. Hij is voorlopig ook de laatste winnaars, aangezien de edities van 2020 en 2021 afgeblazen moesten worden. De 25ste editie van de koers zal dus voor 2022 zijn.